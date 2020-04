Mercato Inter, Werner ha già deciso dove giocherà la prossima stagione

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Lautaro Martinez. Il numero 10 nerazzurro, nel mirino del Barcellona, potrebbe essere ceduto nella finestra di mercato estiva. In caso di addio del centravanti argentino, la dirigenza nerazzurra avrebbe già iniziato a cercare il suo eventuale sostituto. Il primo nome sulla lista di Beppe Marotta sarebbe quello di Timo Werner del Red Bull Lipsia.

Il centravanti tedesco, autore di 27 gol in stagione prima dello stop per l'emergenza coronavirus, ha però una lunga fila di pretendenti in giro per l'Europa. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbero anche Bayern Monaco, Chelsea e Liverpool. Secondo quanto riportato dal Bleaching Report, il classe ‘96 avrebbe già deciso il suo futuro. Infatti, come rivela il portale britannico, Timo Werner sarebbe particolarmente attratto dalla possibilità di giocare in Premier League ed avrebbe già iniziato a studiare l’inglese. Il suo agente avrebbe già avviato i primi contatti con Chelsea e Liverpool e sarebbe in attesa di una proposta ufficiale.