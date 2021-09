Mercato Inter: voce clamorosa! Il Milan punta a un pupillo di Inzaghi

Nelle ultime ore rimbalza una clamorosa voce di mercato. Il Milan starebbe infatti puntando a un giocatore dell'Inter nonché pupillo di Simone Inzaghi.

Come sempre, facciamo ordine. La società rossonera starebbe pensando ad un innesto in mezzo al campo per la prossima stagione soprattutto se, come sembra almeno fino a oggi (mercoledì 23 settembre, ndr), dovesse andare via Frank Kessiè. Ecco perché il primo nome della lista di Paolo Maldini potrebbe essere un centrocampista nerazzurro.

Si tratta di Matias Vecino che, dopo aver saltato quasi totalmente la scorsa stagione, sembra aver ritrovato la fiducia all'Inter grazie a Simone Inzaghi leggi qui il compito in campo affidatogli dal tecnico nerazzurro. Il tecnico stima molto l'uruguayano e infatti spesso lo impiega in campo, ricevendo ottime ricompense, come il gol del 4-0 contro il Bologna. Ma il contratto di Vecino scade il prossimo 30 giugno e ancora, in viale della Liberazione, non sono riusciti a trovare un punto di incontro per rinnovare il rapporto con il centrocampista. Il problema? A quanto si apprende, la chiara richiesta da parte dell'agente. Il prolungamento dovrà infatti essere di almeno tre anni. Una 'condizione' che, a quanto si apprende, ha un po 'spiazzato' l'Inter (qui trovate il nostro approfondimento).

Da quanto riporta il sito Calciomercatonews.com, il Milan starebbe dunque pensando di offrire a Vecino un triennale da 1,8 milioni di euro per portarlo sull'altra sponda del Naviglio. A oggi, però, a quanto si apprende, non avrebbe ancora avuto una risposto da parte del giocatore. Dopo l'addio di Hakan Çalhanoğlu ai rossoneri, ecco che nella Milano calcistica potrebbe esserci un cambio di casacca all'inverso. Vedremo se Vecino vorrà essere titolare in rossonero o proseguire la sua avventura in nerazzurro ancora per qualche anno.