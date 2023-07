Mercato Inter, visite ok, firme arrivate, fatta un’altra uscita

di Redazione, pubblicato il: 27/07/2023

(Mercato Inter) Nuovo prestito per Ionut Radu. Il portiere rumeno, non convocato da Inzaghi per la tourneè giapponese, è volato in Inghilterra per le visite mediche e la firma del contratto che lo legherà al Bournemouth. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto a favore del club inglese.

Radu nell’ultima stagione aveva vestito la maglia della Cremonese fino a gennaio per poi trasferirsi in Francia all’Auxerre.