Mercato Inter, visite mediche ok, altro affare chiuso

di Redazione, pubblicato il: 03/07/2023

(Mercato Inter) Zinho Vanheusden si trova ancora una volta con le valigie in mano. Nelle ultime ore sembra definito il suo ritorno allo Standard Liegi. Visite mediche fatte e superate, l’affare è chiuso, dopo Genoa e Az Alkmaar un nuovo prestito con diritto di riscatto per la squadra belga e per il ragazzo.

Vanheusden lascia per la quarta volta l’Inter. Una carriera iniziata da MVP del campionato primavera 2017 e proseguita con una lunga serie di infortuni, due dei quali gravissimi.

Vanheusden è legatissimo allo Standard. Lì ha svolto tutta la fase delle giovanili, lì è tornato nel dopo il primo infortunio al crociato. Due anni importanti che lo portarono all’esordio in nazionale e alla fascia di capitano del club.,