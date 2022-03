Mercato Inter, Vidal via a giugno? Due piste per il cileno

Mercato Inter, due squadre estere su Arturo Vidal.

Il centrocampista cileno, anche l'altro ieri, non ha fatto mancare le oramai consuete parole di addio nei confronti della squadra nerazzurra, dopo essere arrivato a Milano la passata stagione agli ordini di Antonio Conte, e nemmeno una punzecchiatura nei confronti di Simone Inzaghi per il poco utilizzo in campo, soprattutto in un momento non positivo per la squadra. A fine stagione, la società nerazzurra, non ha intenzione di rinnovare il rapporto con il giocatore che scadrà il prossimo 30 giugno.

Ecco perchè, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, ci sarebbero già i primi sondaggi da parte di alcune società estere per averlo durante la prossima stagione a parametro zero. Tra le società più insistenti, c'è il Marsiglia che da tempo vorrebbe averlo nella propria squadra, ma soprattutto c'è la corte del Flamengo, meta preferita, per stessa ammissione del giocatore, di Arturo Vidal. Un rapporto che non è mai decollato quello tra Re Artù e i tifosi interisti e che si chiuderà presto.

Il passato juventino e prestazioni non certo esaltanti non lo hanno fatto entrare nelle grazie dei tifosi. La società nerazzurra sta già pensando al suo sostituto e ci sono già vari nomi nella lista di Beppe Marotta e di Piero Ausilio, in primis quello di Davide Frattesi del Sassuolo, giocatore che sta facendo molto bene con la maglia neroverde e che sta crescendo tantissimo, divenendo pronto a fare il grande salto in una grande squadra di Serie A per crescere ulteriormente nella sua carriera.