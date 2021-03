Mercato Inter, Vidal via a fine stagione? Il Marsiglia fa sul serio

L’avventura di Arturo Vidal con la maglia dell’Inter potrebbe già concludersi al termine di questa stagione. Il cileno, arrivato la scorsa estate dal Barcellona, è uno dei pupilli di Antonio Conte ma finora sta deludendo ampiamente le aspettative. Dopo una prima parte di stagione con più ombre che luci, è sceso nelle gerarchie del tecnico nerazzurro e sembrerebbe aver perso il posto da titolare.

Secondo quanto riportato dal portale francese Le 10 Sports, il futuro del centrocampista potrebbe essere all’Olympique Marsiglia. L’ex commissario tecnico della nazionale cilena Jorge Sampaoli, attualmente alla guida del club transalpino, lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per la prossima finestra di mercato e starebbe spingendo con la dirigenza per acquistarlo.

I nerazzurri, al momento, non sembrerebbero intenzionati a cederlo ma tutto dipenderà dal suo rendimento fino al termine della stagione. Vidal ha un contratto con l’Inter fino al 2022 con opzione per un’altra stagione è una sua eventuale cessione permetterebbe al club nerazzurro di risparmiare sul suo pesante ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione.