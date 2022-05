Mercato Inter, Vidal verso l’addio: arrivano due indizi dal Brasile

Mercato Inter, l’avventura di Arturo Vidal con la maglia nerazzurra sembrerebbe ormai essere giunta ai titoli di coda.

Il cileno è in scadenza di contratto nel 2023 e non sarebbe soddisfatto del suo impiego. A fine stagione, salvo clamorosi colpi di scena, andrà via e il suo addio permetterebbe ai nerazzurri di risparmiare il suo pesante ingaggio da 6,5 milioni di euro netti a stagione.

Il suo futuro dovrebbe essere in Brasile, al Flamego, club con cui è da tempo in contatto e già mandato alcuni messaggi pubblici che non sono piaciuti alla dirigenza interista. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, riporta Tuttomercatoweb.com, il giocatore sarebbe già alla ricerca di una nuova casa a Rio de Janeiro e a fine stagione volerà subito in Brasile. Il Flamengo sarebbe pronto a mettergli sul piatto un ingaggio da ben 4,5 milioni di euro a stagione che lo renderà il giocatore più pagato del Sudamerica, superando l’ex nerazzurro Gabriel Barbosa.

Prima di volare oltreoceano bisognerà risolvere la situazione con l’Inter: il cileno ha un altro anno di contratto ma i nerazzurri potrebbero decidere di rescinderlo anticipatamente versando al calciatore 4 milioni di euro netti per facilitare il suo addio.