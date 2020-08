Mercato Inter - Vidal prima scelta, ma solo a zero: la strategia nerazzurra

L'Inter continua a lavorare sul mercato in entrata per regalare ad Antonio Conte alcuni innesti in grado di far fare il definitivo salto di qualità alla rosa meneghina. Il tecnico leccese è stato chiaro: serve inserire giocatori d'esperienza per permettere a questa squadra di lottare ad alti livelli.

In quest'ottica non stupisce dunque il ritorno di fiamma per Arturo Vidal, sempre al centro dei desideri del mister nerazzurro. Il cileno è in rotta con il Barcellona, che l'ha praticamente messo alla porta, e proprio per questo adesso potrebbe essere il momento giusto per riunire il tecnico con il giocatore da lui lanciato ai tempi della Juventus.

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, Fabrizio Romano, l'Inter però non sembra intenzionata a pagare un indennizzo al club blaugrana, ma aspetta che il giocatore si liberi a zero. L'idea dunque è quella di replicare l'affare Sanchez, il quale ha rescisso con il Manchester United prima di legarsi all'Inter per i prossimi tre anni.