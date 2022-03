Mercato Inter, Vidal e Vecino per un grande colpo: il piano di Marotta

Mercato Inter; la società lavora già ai prossimi colpi.

Dopo una sessione di mercato invernale che ha portato colpi importanti come Gosens e Onana (che arriverà a luglio), l'Inter sta già programmando le prossime mosse di mercato. Simone Inzaghi sta facendo un gran lavoro con la rosa a disposizione e la società vuole alzarne ulteriormente il livello qualitativo. Oltre ai tanti nomi nel mirino, da Scamacca e Frattesi a Bremer, è spuntato il nome di Paulo Dybala (qui le ultimissime). Il numero 10 della Juventus va a scadenza di contratto a giugno e non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo. I nerazzurri dal canto loro, visto il possibile colpo a zero, proveranno a sfruttare l'occasione di mercato.

Secondo quanto svelato dalla Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio hanno un piano per provare a strappare la Joya alla Juventus. Per portare a casa l'argentino i nerazzurri dovranno fare un enorme sacrifico economico. Parte di questa operazione potrebbe essere agevolata due addii. Infatti in estate sia Vidal che Vecino lasceranno l'Inter a parametro zero. I due centrocampisti vogliono provare nuove esperienze che gli garantiscano soprattutto un minutaggio maggiore, dunque non rinnoveranno il loro contratto in scadenza con i nerazzurri. La società andrà a risparmiare circa 16 milioni di euro lordi, cifra che potrà essere investita su un colpo importante. Da qui parte il possibile assalto a Dybala.

Intanto l'Inter è impegnata col match di Champions contro il Liverpool ad Anfield. Come riportato sul nostro sito, è stato svelato il programma della vigilia del big match degli ottavi di Champions League.