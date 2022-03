Mercato Inter, Vidal dirà addio in estate: l'indizio della prossima squadra

Mercato Inter, c'è la prossima destinazione per Arturo Vidal.

Il centrocampista cileno, arrivato la scorsa estate, in queste due stagioni non è riuscito a mostrare quello che in passato ha fatto vedere nelle sue esperienze professionali nelle varie big d'Europa, e il suo passato bianconero non lo ha fatto entrare nelle grazie dei tifosi interisti. Anche la società non è contenta dei suoi comportamenti e delle sue dichiarazioni fuori dal campo, visto che il tempismo, fino ad oggi, non è stato dei migliori. Per questo, l'intenzione in viale della Liberazione è quella di dare l'addio definitivo al cileno.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il giocatore interessa parecchio al Flamengo, squadra in cui, lo stesso Vidal, nei giorni scorsi, ha detto di voler giocare la prossima stagione. Addirittura, sempre secondo la Rosea, ci sarebbe stato un approccio da parte della società rossonera già ieri, quando Vidal era impegnato allo stadio Maracanà con la sua nazionale contro il Brasile, partita conclusasi con un roboante 4-0 per la squadra verdeoro.

Insomma, tutte le strade portano ad un Vidal molto lontano da Milano e dal calcio europeo. Nelle sue storie social, il cileno, non ha mai nascosto la sua volontà di andare a giocare al Flamengo per vincere il Brasilerao e la Copa Libertadores, e la società nerazzurra vuole accontentarlo visto che non rientra più nei piani tecnici. La prossima estate, con ogni probabilità, le strade si separeranno e Vidal dirà addio, dopo due stagioni in cui non è riuscito a dare alla squadra l'apporto che ci si aspettava al momento del suo acquisto.