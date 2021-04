Mercato Inter, Vidal dice addio? Su di lui tre squadre interessate

Arturo Vidal e l'Inter potrebbero vedere le proprie strade separarsi definitivamente. Il centrocampista cileno, attualmente ai box per recuperare da un'operazione, non ha convinto in nerazzurro e potrebbe andare via in estate.

Su di lui, un trio di squadre che si sono mostrate interessate, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ovvero Olympique Marsiglia, Gaatasaray e Flamengo.

Ma ancora non c'è un reale tavolo delle trattative. Per avere qualcosa di concreto bisognerà attendere l'estate.