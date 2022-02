Mercato Inter, Vidal ad un bivio: il contratto e la scelta dei nerazzurri

Mercato Inter, Arturo Vidal è in uscita a giugno.

Il centrocampista cileno, fortemente voluto da Antonio Conte nella scorsa stagione, non ha mai entusiasmato in termini di prestazioni in nerazzurro e anche quest'anno non ha fatto vedere quanto ci si aspettava da lui. Ecco perchè, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, la dirigenza nerazzurra starebbe pensando ad un addio in vista della prossima finestra di mercato estiva, cercando di trovare un accordo con il giocatore per lasciarsi reciprocamente.

Come si sa, oramai, Vidal attualmente percepisce un ingaggio di 8,5 milioni di euro netti a stagione ed ha un contratto fino al giugno del 2023. C'è, però, da dire, che di fatto, all'interno del suo contratto è presente una clausola che attiva la risoluzione con una buonuscita da 4 milioni di euro. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno tutta l'intenzione di attivare questa ultima opzione e concentrarsi sul sostituto del giocatore che è stato inquadrato in Davide Frattesi del Sassuolo su cui l'Inter si è mossa da tempo, per ammissione del dirigente neroverde, Giovanni Carnevali.

Il cileno, dal canto suo, dopo aver giocato in Serie A, Bundesliga e Liga Spagnola e dopo aver mancato il passaggio in squadre come Galatasaray e Marsiglia, vuole provare un'esperienza in un altro campionato europeo di primo livello ed in cima ai suoi desideri ci sarebbe la Premier League, con Antonio Conte, come hanno riportato alcune testate di recente, che lo vorrebbe ancora con sè anche nella sua nuova avventura sulla panchina del Tottenham, dopo averlo allenato sia alla Juventus che all'Inter.