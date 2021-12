Mercato Inter, vicepres. River Plate molla Alvarez? Le parole sul gioiello

Mercato Inter: il vicepresidente del River Plate parla di Julian Alvarez.

Ignacio Villaroel, seconda carica dei 'Millonarios', ha parlato in Argentina a Radio Colonia, del futuro del suo gioiello che ha davanti a sè varie opportunità. Infatti, secondo quanto affermato da Villaroel, Alvarez non ha soltanto un radioso futuro, ma anche un grande presente e alla società farebbe molto piacere che potesse continuare ancora a vivere il club, magari rinnovando il proprio contratto che scadrà il 31 dicembre del 2022 e fa si che il potere contrattuale del River nei confronti delle società che lo stanno cercando non sia molto ampio.

Il vicepresidente, però, afferma che è ben cosciente dell'interesse di tanti club di primo livello, ritenendo quindi che la volontà di trattenere il giocatore non sia una possibilità granchè elevata. Come abbiamo affermato anche nei giorni scorsi, Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio, è stato in Argentina per visionare lui ed altri talenti interessati e molto presto potrebbe arrivare l'offerta dell'Inter per la giovane punta classe 2000, per provare ad imbastire una trattativa con il River Plate.

La valutazione che ne fa la società argentina è di circa 20 milioni, ma vista la concorrenza di Real Madrid, Milan, Juventus, Fiorentina, Borussia Dortmund, si potrebbe scatenare un'asta vera e propria per il giocatore che, a quel punto, dovrebbe solo scegliere la meta preferita. L'Inter, dal canto suo, ha anche delle carte da giocare, come quella del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, figura molto importante per il calcio argentino e che potrebbe davvero convincere Alvarez a volersi trasferire a Milano nella prossima stagione.