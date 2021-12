Mercato Inter, vice-Perisic cercasi: 4 nomi sul taccuino di Marotta

Mercato Inter, i nerazzurri vanno a caccia di un vice-Perisic.

In vista del mercato di gennaio, la dirigenza di viale della Liberazione, starebbe pensando di puntellare con qualche alternativa low cost la rosa di Simone Inzaghi per proseguire al meglio la stagione fin qui molto più che soddisfacente. Proprio per questo, secondo quanto riportato dal sito tematico TuttomercatoWeb, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno guardando con molta attenzione alcune situazioni che si muovono in Francia, ma anche in Inghilterra.

Infatti, i due dirigenti interisti sanno bene che al PSG e al Manchester United ci sono giocatori molto scontenti del poco spazio avuto fino a questo momento della loro stagione e che avrebbero intenzione di cambiare aria fin da gennaio. Un primo nome è quello di Diallo, giocatore del vivaio PSG, ma della rosa parigina non è il solo. Infatti, sempre secondo il sito, anche Kurzawa e Bernat sono nella lista dei due dirigenti, senza dimenticare la possibilità di un ritorno di Alex Telles che non è soddisfatto della sua avventura al Manchester United.

Vedremo se queste soluzioni possono essere valide per rinforzare l'Inter a gennaio, di sicuro in quel ruolo una soluzione la si vuol trovare perchè Simone Inzaghi considera Federico Dimarco un'ottima alternativa come terzo di difesa piuttosto che come esterno a tutta fascia nel suo centrocampo a cinque. Intanto la squadra si prepara per la trasferta sul campo della Salernitana, in una partita che deve essere vinta, visto che o Napoli, o Milan, o entrambe perderanno di certo qualche punto nel loro big match.