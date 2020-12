Mercato Inter, vice-Lukaku cercasi: spunta una nuova idea low-cost

Archiviata la prima parte di stagione, l'Inter adesso dovrà tornare in campo e tuffarsi senza paura nella lotta scudetto, con il primo posto attualmente distante un solo punto e occupato dal Milan.

Il club nerazzurro sembra intenzionato a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte per puntare con forza al titolo. Il reparto che necessita con più urgenza di innesti è sicuramente l'attacco, dove gli unici in grado di garantire continuità sono Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Libero, la dirigenza meneghina starebbe pensando ad un'idea low-cost per rimpolpare il reparto offensivo.

Il nome in questione sarebbe quello di Kevin Lasagna, attualmente all'Udinese e da tempo nel giro della Nazionale di Mancini. L'idea è quella di uno scambio di prestiti, con Andrea Pinamonti che farebbe il percorso inverso, anche perché ad Udine il giovane canterano nerazzurro avrebbe sicuramente maggiori opportunità per mettersi in mostra.