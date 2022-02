Mercato Inter, vice-Brozovic cercasi: tutti i nomi per la mediana

Mercato Inter, i nerazzurri cercano un vice-Brozovic per la prossima stagione.

La società di viale della Liberazione, in vista della prossima estate, vuole rinforzare il proprio centrocampo cercando un alter ego di Marcelo Brozovic che possa far rifiatare il croato sempre costretto a fare gli straordinari in campo. Proprio per questo, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, Beppe Marotta e Piero Ausilio, starebbero sondando il mercato guardando a varie opzioni, a partire dalla strada che porta a Grillitsch, centrocampista austriaco che si libererà a parametro zero dall'Hoffeneim.

Senza dimenticare la suggestione Amrabat, centrocampista marocchino che ha fatto grandi cose al Verona e che alla Fiorentina non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore. Suggestioni, è vero, ma anche sogni, come quello che porta a Leandro Paredes del Paris Saint Germain che vorrebbe avere maggiore continuità in vista della prossima stagione, visto che a Parigi non sempre è impiegato come desidera. Ma occhio anche alle sorprese, visto che l'Inter rimane vigile anche su Palhinha, centrocampista centrale che sta stupendo con la maglia dello Sporting Lisbona in questa stagione, soprattutto in Champions League.

Vedremo quali saranno le strategie di mercato per il centrocampo della società nerazzurra, quello che è certo è che, dopo anni, un vice-Brozovic è di vitale importanza, visto che l'assenza di un regista puro, in casi come la partita di ieri, si è vista e ha lasciato il segno. Marotta e Ausilio sono pronti a cogliere le occasioni, l'Inter si guarda intorno e tra sogni, scoperte e suggestioni, cercherà di trovare il profilo migliore che possa essere utile al gioco di Simone Inzaghi.