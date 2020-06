Mercato Inter, Vertonghen completerà la stagione 19/20 con il Tottenham

Il mercato degli svincolati in ottica Inter continua a rimanere in auge. I nerazzurri infatti negli ultimi anni si sono interessati a parecchi calciatori in scadenza di contratto (vedi gli ingaggi di Stefan De Vrij, Kwadwo Asamoah e Diego Godìn).

A finire sulla lista della spesa "low cost" dei dirigenti nerazzurri ultimamente è stato anche Jan Vertoghen, esperto difensore che aveva un contratto in scadenza col Tottenham il prossimo 30 giugno.

Con un post sul proprio account ufficiale Twitter però, il club londinese ha reso noto che il belga (insieme al portiere Michel Vorm) termineranno la stagione con la maglia degli Spurs.