Mercato Inter - Vertice tra il club e l'entourage, ma i nerazzurri pazientano

Secondo quanto riferito da O Globo ci sarebbe in programma un incontro tra l'entourage di Gabigol e il Flamengo. Il club brasiliano si dichiara ottimista dopo i primi contatti durante il Mondiale per Club.



Dall'Europa non mancano le lusinghe per l'attaccante carioca: West Ham e Crystal Palace sullo sfondo, col club rubro-negro che teme l'inserimento concreto di squadre rivali nell'affare.



L'Inter prende tempo, in modo tale da ascoltare tutte le offerte e provare ad incassare un buon tesoretto dalla cessione di Gabigol. L'accordo con Braz e Landim potrebbe dunque vacillare dopo le sirene inglesi appena comparse.