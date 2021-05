Mercato Inter, Verona pronto a sacrificare un gioiello per Dimarco

Ancora una volta fra i protagonisti, Federico Dimarco ha messo a segno la rete che ha permesso al suo Verona di non perdere il match di ieri contro il Torino. Senza dubbio il laterale del club veneto sta vivendo una stagione brillante e convincente.

Non è un caso allora che la dirigenza gialloblù sembrerebbe seriamente intenzionata a riscattare Dimarco a fine stagione. Stando a quanto riferisce L'Arena, il club scaligero starebbe pensando di sacrificare uno tra Antonio Barak e Mattia Zaccagni. In questo modo l'Hellas Verona troverebbe i fondi necessari per poter procedere con il riscatto di Dimarco.