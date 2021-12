Mercato Inter, Vecino può finanziare il "colpo scudetto"

Il mercato dell'Inter inizia ad entrare del vivo.

Con la squadra di Simone Inzaghi che continua a vincere e convincere, in Via della Liberazione stanno studiando le possibili operazioni che potrebbero rendere la rosa a disposizione del tecnico salentino ancor più competitiva. Per riuscire a puntellare la rosa, per i nerazzurri sarà importante liberarsi di alcuni esuberi.

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha messo Matias Vecino in cima alla lista dei partenti. L'uruguayano gode di troppo poco spazio, per questo motivo all'inizio del 2022 si cercherà la soluzione migliore per concedergli l'approdo in un club che gli potrebbe garantire maggiore minutaggio. Qualora Vecino dovesse essere ceduto, l'Inter potrebbe gettare le basi per un colpo in avanti.

Gli attaccanti del Sassuolo Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca (entrambi classe 2000) sono dei veri e propri pallini dell'AD Giuseppe Marotta che potrebbero essere prelevati in prestito con obbligo di riscatto, ma secondo l'editorialista di TMW un nome da sottovalutare è quello di Luis Muriel dell'Atalanta. A Bergamo il colombiano sta vivendo una stagione differente rispetto a quelle degli ultimi anni, e concludere la stagione a Milano potrebbe essere vantaggioso sia per l'Inter che per lui.