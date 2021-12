Mercato Inter, Vecino proposto a due squadre di A: la situazione

Mercato Inter, Matias Vecino proposto a due squadre di Serie A.

Il centrocampista uruguayano, in questa stagione, non sta avendo lo spazio che si aspettava ad inizio anno e per questo, come già accaduto durante l'ultima pausa per le nazionali dal ritiro con le nazionali, non ha mancato di far notare il proprio malcontento per questa situazione. Proprio per questo motivo, il suo agente, Lucci, ha fatto sapere alla dirigenza nerazzurra che il giocatore vorrebbe trovare un'altra sistemazione per avere un minutaggio maggiore rispetto a quello attuale.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, Matias Vecino vorrebbe avere un'avventura all'estero con squadre che si sono interessate a lui, ma anche dall'Italia l'ex Fiorentina ha tanti estimatori, soprattutto Roma e Lazio a cui sarebbe stato proposto. Vedremo se, di fatto, la capitale sarà la prossima destinazione dI Vecino, con la Roma che è molto vicina a prelevare un altro giocatore nel ruolo come Maitland-Niles, mentre la Lazio è alle prese con problemi inerenti all'indice di liquidità, anche se il giocatore è uno dei pupilli di Maurizio Sarri che lo ha già allenato nella sua esperienza all'Empoli.

Insomma, il destino di Vecino sembra essere sempre più lontano da Milano. Resta da capire se, effettivamente, la dirigenza nerazzurra di viale della Liberazione lo accontenterà, provando a fare anche una piccola plusvalenza con la sua cessione, e se la sua eventuale partenza verrà poi riempita con un altro giocatore, con i nomi di Nahitan Nandez e di Davide Frattesi sempre in prima linea per l'Inter nel mercato di gennaio o, al massimo, per quello estivo.