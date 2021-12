Mercato Inter, Vecino interessa in Spagna: scambio in vista?

Mercato Inter, Matias Vecino piace anche al Betis Siviglia.

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile addio del centrocampista uruguayano che, in questa stagione, sta trovando poco spazio in nerazzurro e non ha fatto mancare di far risuonare il suo malumore, recentemente, dal ritiro della propria nazionale. Per questo le strade tra il club e il giocatore potrebbero separarsi e ultimamente si era parlato di un interesse del Napoli per lui, per quanto riguarda le squadre italiane, ma ci sono degli interessamenti anche dall'estero, soprattutto in Spagna.

Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Deportivo de la Razon, Vecino piacerebbe moltissimo al Betis Siviglia del suo tecnico Manuel Pellegrini che conosce bene il giocatore e lo vorrebbe avere con sè. In cambio, la squadra biancoverde, potrebbe proporre un vecchio pallino nerazzurro come William Carvalho, centrocampista portoghese che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023 e potrebbe lasciare la Spagna per cercare una nuova avventura in un altro campionato e in una squadra più competitiva.

Vedremo se questo scambio si farà o si tratterà soltanto di una suggestione. Intanto l'Inter si prepara in vista dell'ultima partita del girone d'andata del campionato di Serie A, contro il Torino di Ivan Juric che è in grande forma e vuole mettere in difficoltà gli uomini di Inzaghi. Una partita molto complicata contro un tecnico che tradizionalmente ha messo sempre in difficoltà con il suo gioco molto aggressivo la squadra nerazzurra. Servirà il miglior approccio possibile da parte di Lautaro Martinez e dei suoi compagni.