Mercato Inter, Vecino ai saluti: non solo Napoli, spunta un club estero

Mercato Inter, l’avventura di Matias Vecino con la maglia nerazzurra sembrerebbe ormai essere giunta ai titoli di coda.

L’uruguaiano è in scadenza di contratto al termine di questa stagione ed avrebbe manifestato alla dirigenza la sua volontà di essere ceduto in quanto sarebbe scontento dello scarso minutaggio. Il centrocampista, 30 anni compiuti la scorsa estate, ha finora collezionato 14 presenze tra campionato e Champions League per un totale di soltanto 367 minuti di gioco. Qualche settimana fa si è anche sfogato pubblicamente dal ritiro della nazionale, nel quale ha dichiarato di non aspettarsi di giocare così poco in quanto Simone Inzaghi e la dirigenza gli avrebbero promesso altro ad inizio stagione (clicca qui per rileggere le sue dichiarazioni).

I nerazzurri sembrerebbero intenzionati a lasciarlo partire già a gennaio per cercare di monetizzare qualcosa dalla sua cessione ed evitare così di perderlo a zero tra qualche mese. Nelle ultime settimane è stato più volte accostato a Roma e specialmente al Napoli di Luciano Spalletti, suo grande estimatore, ma il futuro del classe 1991 potrebbe essere lontano dalla Serie A.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’ex Fiorentina sarebbe finito nel mirino degli spagnoli del Betis Siviglia, che sarebbero pronti ad acquistarlo già a gennaio. Il club iberico lo avrebbe individuato come il profilo ideale per rinforzare la mediana e dare una mano per la qualificazione in Champions League per la prossima stagione.