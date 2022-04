Mercato Inter, Vanheusden coglie di sorpresa i nerazzurri: la sua decisione

Mercato Inter, Vanheusden ha le idee chiare sul proprio futuro.

Il difensore belga, che sta attualmente recuperando dall'ennesimo infortunio, e che veste la maglia del Genoa in prestito dall'Inter, nella prossima stagione, potrebbe essere uno dei sei centrali della batteria della squadra nerazzurra, soprattutto se, come sembra, il futuro di Andrea Ranocchia sarà lontano da Milano, visto che sarebbe stato comunicato al difensore umbro, da parte della società, che non verrà esercitata l'opzione unilaterale di rinnovo del contratto che vede la scadenza il prossimo 30 giugno.

Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, però, nelle intenzioni di Vanheusden non c'è quella di ritornare a vestire la maglia nerazzurra visto che a Milano non troverebbe lo spazio che attualmente cerca. Infatti, il difensore avrebbe il desiderio di rimanere a Genoa con la maglia del grifone anche nel caso in cui la squadra di Blessin dovesse retrocedere in Serie B. Una soluzione che la dirigenza di viale della Liberazione deve prendere in considerazione, soprattutto per trovare il profilo adatto per la difesa.

Il pacchetto arretrato, infatti, vedrà tanti interventi sul mercato estivo viste le partenze certe di Kolarov e Ranocchia e quella possibile di Stefan de Vrij. Il primo nome è sempre quello di Gleison Bremer con cui ci sono dei discorsi in essere tra i nerazzurri e il Torino, anche se la corsa per arrivare a lui è molto lunga, visto che, come ammesso dallo stesso presidente granata, Urbano Cairo, ci sono tantissime squadre estere che potrebbero inserirsi. La difesa nerazzurra sarà rivoluzionata, vedremo quali saranno i nomi in entrata.