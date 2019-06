Mercato Inter, Vanheusden allo Standard Liegi: cambia la cifra. Il motivo

Zinho Vanheusden continuerà a giocare nello Standard Liegi. Le ultime notizie che arrivano dal Belgio sono positive. L'Inter e il club belga hanno trovato l'accordo per la cessione del difensore allo Standard.

Un'operazione che si chiuderà a 12,6 milioni di euro per un motivo. Lo Standard Liegi vanta un 30% sul valore di Vanheusden, valutato 18 milioni di euro, cifra che verrà tolta. L'Inter manterrà la possibilità di acquistare nuovamente il difensore entro due anni.

Vanheusden ha giocato titolare nello Standard Liegi nell'ultima stagione. Dopo aver giocato in tutte le nazionali giovanili del Belgio, il difensore è pronto al salto nella nazionale maggiore, come detto qualche settimana fa dal c.t. Roberto Martinez. In arrivo un'altra plusvalenza per il club nerazzurro.