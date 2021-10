Mercato Inter, van de Beek lontano? L'olandese ha scelto la sua squadra

Mercato Inter: Donny van de Beek si allontana dai nerazzurri.

Negli scorsi giorni vi avevamo rivelato come, secondo alcuni colleghi, il profilo del centrocampista olandese potesse essere quello giusto per puntellare la metà campo di Simone Inzaghi. Ma le cose sono cambiate. Infatti, il giocatore in rotta con il Manchester United a causa dello scarsissimo impiego in campo, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, avrebbe già scelta la meta che preferirebbe nel caso di addio dall’Inghilterra fin da questa sessione di mercato invernale.

Infatti, van de Beek preferirebbe trasferirsi in Spagna e, nello specifico, il suo sogno sarebbe quello di indossare la maglia del Real Madrid. Esigue speranze, dunque, per l’Inter che da tempo segue il giocatore, che è stato da sempre un pallino della dirigenza di viale della Liberazione. Ma se non si dovesse arrivare a van de Beek, non mancano di certo le alternative in mezzo al campo per accontentare Simone Inzaghi e arricchire l’organico che non si è riusciti a completare durante la sessione estiva di mercato.

Infatti, oltre a quello dell’olandese, tempo fa si erano fatti altri due nomi come quello di Nahitan Nandez del Cagliari, giocatore con il quale c’era stato più di un approccio fin dal mercato estivo, e quello di Gonzalo Villar della Roma per dare più qualità al reparto – leggi qui le notizie sui due centrocampisti. Non solo centrocampo, però, perché l’Inter potrebbe fare qualcosa anche in avanti, con il nome di Scamacca a stuzzicare sempre Beppe Marotta e Piero Ausilio – leggi qui le ultime sul giocatore del Sassuolo.