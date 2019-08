Mercato Inter: valigie pronte, destinazione Inghilterra per un nerazzurro

Gianluca Di Marzio sul suo sito ha fotografato la probabile partenza di un altro dei giovani della Primavera di Armando Madonna. Stavolta sarebbe il turno di Facundo Colidio, la punta argentina acquistata per circa 7 milioni di euro due anni fa dal Boca.

Secondo il giornalista Sky, Colidio si starebbe avvinando rapidissimamente alla Premier League. Su di lui sono forti le attenzioni del Newcastle, il club cui poche settimane fa poteva approdare Josè Mourinho.

"Il club inglese dovrebbe dare risposta nelle prossime ore all'Inter se accettare o meno le condizioni poste dal club nerazzurro e, in caso di esito positivo, si procederebbe alla conclusione dell'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto e contro-opzione a favore dell'Inter. In corsa per Colidio resta al momento anche il Leeds, pronto ad inserirsi in caso di problemi."