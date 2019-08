Mercato Inter: United nel baratro, Sanchez torna in bilico?

La Premier League regala emozioni fin dall'inizio. Oggi è stato il Crystal Palace a dare la scossa, andando a vincere in trasferta contro un brutto Manchester United. La squadra della vecchia conoscenza nerazzurra Roy Hodgson ha sbancato l'Old Trafford, cosa che non accadeva dal 1989, con il gol decisivo di Van Aanholt al 93’, dopo che i Red Devils avevano riagguantato l'1 a 1 solo 3 minuti prima e dopo che Rushford aveva battuto sul palo un rigore a 20' dalla fine.

Il passo falso potrebbe avere pesanti ripercussioni sul mercato dello United, ad iniziare dall'operazione Sanchez all'Inter. Proprio in riferimento al nino maravilla il tecnico dello United ha parlato nel dopo gara.

Solskjaer ha riferito che "Alexis Sanchez è un giocatore di qualità, noi non abbiamo tante opzioni per l'attacco. Ma se arriverà una buona offerta, allora forse andrà via. Devo dire però che si sta allenando bene, vedremo cosa accadrà".