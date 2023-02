Mercato Inter, United e Chelsea su un big: possibile sacrificio a giugno

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 12/02/2023

Mercato Inter che prosegue. Il calciomercato si è chiuso da poco ma la società nerazzurra sta continuando a programmare il futuro. Sulla lista delle cose da fare per il futuro del club e della rosa ci sono diverse cose in ballo. Dal trovare l’erede di Skriniar fino ai rinnovi di mercato che tardano ad arrivare. Inoltre resta da sistemare il bilancio in vista della prossima stagione.

Proprio in merito a questo ultimo argomento circolano diverse ipotesi ma la più credibile e soprattutto quella che sembra essere la strada da percorrere per l’Inter è una sola: la cessione di un big.

Mercato Inter, United e Chelsea su Dumfries: le novità

Da tempo si parla del sacrificio di uno dei top player nerazzurri per sistemare il bilancio e permettere a Marotta e Ausilio di smuovere il mercato. Il nome in cima alla lista che sembra destinato a lasciare Milano a fine stagione è quello di Denzel Dumfries. L’esterno olandese arrivato dal PSV sta perdendo il posto da titolare e soprattutto ad oggi è l’elemento più facile da rimpiazzare nello scacchiere di Inzaghi.

Darmian a destra sta dando certezze e soprattutto la valutazione alta e le tante richieste dall’estero, rendono Dumfries sacrificabile. Come svelato dal “Sun” infatti già a gennaio il Manchester United aveva provato l’affondo ma senza riuscire a trovare l’accordo con l’Inter. Sull’ex PSV a giugno torneranno alla carica United e Chelsea. L’Inter dovrà solo trovare l’offerta migliore, intanto rimbalzano voci su Franck Kessiè come obiettivo nerazzurro (qui tutti i dettagli).