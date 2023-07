Mercato Inter, un’era sta per finire, arrivano nuove leve

di Redazione, pubblicato il: 07/07/2023

(Mercato Inter) Le ultime indiscrezioni parlano non di uno ma di due portieri in arrivo all’Inter. Anatolij Trubin e Yann Sommer dovrebbero sbarcare in nerazzurro nell’ambito delle prossime operazioni di mercato. Dopo l’uscita di Cordaz che ha seguito Brozovic in Arabia addirittura anche il terzo portiere potrebbe essere una new entry, quel Di Gennaro che difese a lungo i pali della Primavera interista prima di incappare in una lunga serie di infortuni.

Tutto questo rende assai problematica la conferma di Handanovic. Il suo contratto si è concluso il 30 giugno, Ausilio ha fatto sapere che sul suo nome sono in corso valutazioni. Evidentemente le riflessioni di tecnici e dirigenza nerazzurra stanno prendendo la strada della separazione definitiva dall’ex capitano. Una storia lunga 12 stagioni, anni da protagonista ed altri turbolenti, costellati da polemiche per una condizione non più all’altezza della sua fama.