Mercato Inter, una top d'Europa pronta a fiondarsi su de Vrij

Mercato Inter, il Barcellona va sulle tracce di de Vrij.

Il difensore olandese, che in questa parte della stagione sta vivendo una fase di appannamento, è di sicuro uno dei segreti della squadra nerazzurra soprattutto per ciò che concerne il reparto difensivo, di cui è il perno centrale. Da tempo si parla di una possibilità di addio a giugno dall'Inter, visto che i nerazzurri vorrebbero portare a Milano il difensore brasiliano del Torino, Gleison Bremer. Ecco perchè Mino Raiola si sarebbe attivato per trovare una sistemazione adeguata al proprio assistito.

Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, il Barcellona starebbe muovendo i primi passi per arrivare al giocatore. Si sa che da tempo, infatti, i blaugrana stanno cercando un difensore che possa essere il post-Piquè. Una prima toppa è stata trovata nella scorsa estate con Garcia a parametro zero dal Manchester City, ma il presidente Laporta vorrebbe aggiungere un altro tassello che possa garantire sicurezza ed esperienza in una squadra piena di giocatori giovani talenti fatti in casa.

Vedremo se l'Inter troverà un accordo, ma di sicuro il Barcellona si sta muovendo, oltre che per Marcelo Brozovic, anche per Stefan de Vrij. Una situazione da monitorare, ma le voci che vogliono l'olandese lontano dal nerazzurro adesso si fanno insistenti e con la ricerca dell'Inter di un nuovo difensore centrale, ecco che questa possibilità potrebbe rivelarsi reale. Bisognerà attendere ancora qualche mese, dopodichè ci sarà nuovamente da affrontare il mercato che potrebbe portare tanti cambiamenti sia per quanto riguarda le entrate, sia per quanto riguarda le uscite.