Mercato Inter, una squadre insiste per Arturo Vidal

Mancano ancora tre mesi all'inizio di mercato, ma le trattative cominciano a prendere forma, per poi, magari, venire formalizzate successivamente. Anche all'Inter. Sì, perchè la squadra nerazzurra deve iniziare a programmare il proprio futuro, partendo dalle cessioni.

Per questo, secondo quanto risulta al portale spagnolo todofichajes.com, Arturo Vidal potrebbe fare le valigie a fine stagione. Su di lui il Marsiglia del suo ex allenatore nella nazionale cilena, Jorge Sampaoli che farebbe di tutto pur di portarlo in Costa Azzurra.

La società francese, non può spingersi fino ai 6 milioni attualmente percepiti dal centrocampista, ma potrebbe arrivare fino a 4,5 milioni.