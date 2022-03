Mercato Inter, una squadra si tira indietro per Alexis Sanchez.

L'attaccante cileno, nella prossima stagione, sarà uno dei giocatori in uscita dalla squadra nerazzurra sia per motivi anagrafici, sia per quanto riguarda l'alto ingaggio da 7,5 milioni a stagione visto il nuovo diktat del presidente Steven Zhang di abbassare il monte ingaggi e rendere l'Inter una società sostenibile capace di camminare autonomamente sulle proprie gambe. Ma sotto questo aspetto non arrivano buone notizie per la cessione del cileno, visto che una delle pretendenti si è tirata indietro dalla corsa.

Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, infatti, il Marsiglia di Jorge Sampaoli starebbe virando su altri obbiettivi, lasciando perdere la pista che porta al Nino Maravilla. L'Inter, dunque, dovrà cercare nuovi acquirenti o trovare altre soluzioni per liberarsi di un altissimo ingaggio e per liberare un posto nel reparto avanzato, reparto in cui sono previsti degli investimenti nel corso della prossima estate. Vedremo a quale conclusione si arriverà, ma di sicuro questa potrebbe essere davvero l'ultima stagione in nerazzurro per l'ex Barcellona.

In avanti, intanto, Beppe Marotta e Piero Ausilio, puntano a nomi che possano essere funzionali al gioco di Simone Inzaghi, come Gianluca Scamacca del Sassuolo, autore in questa stagione di un ottimo campionato condito, fino a questo momento, anche da undici gol. Ma oltre a quello dell'attaccante neroverde, anche il nome di Jonathan David è nella lista della società nerazzurra, anche se il prezzo fatto dal Lille è molto alto e si aggira tra i 50 milioni e i 60 milioni di euro.