Mercato Inter, una squadra interessata a Daniele Padelli

Tra i giocatori in scadenza di contratto per l'Inter c'è Daniele Padelli, quest'anno terzo portiere nerazzurro. Il giocatore, quest'anno, a dispetto degli altri anni, non è riuscito a mettere insieme delle presenze e il suo contratto non dovrebbe essere rinnovato.

Su di lui, ci sono già i primi club che hanno iniziato a prendere delle informazioni per prelevarlo a parametro zero e, tra questi, anche la sua ex squadra, ovvero l'Udinese in cui militò dal 2011 al 2013.

Primi approcci, ma ancora non reali trattative contrattuali. Quel che è certo è che il futuro del portiere, molto probabilmente, sarà lontano dall'Inter.