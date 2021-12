Mercato Inter, una squadra in pole per Alvarez: la situazione

Mercato Inter, il Barcellona è la squadra in prima fila per Julian Alvarez.

L'attaccante argentino classe 2000 di proprietà del River Plate, vera e propria rivelazione dei 'Millonarios' e del calcio mondiale, si sta mettendo in mostra con le sue giocate e con i suoi gol tanto da attirare a sè le attenzioni di tante big europee. Dall'Italia sono arrivati gli interessamenti da parte di Milan, Juventus e anche lnter ha sondato il terreno osservandolo molto da vicino, dal momento che il vice direttore sportivo nerazzurro, Dario Baccin, è volato fino in Argentina per vederlo da vicino e per capire la fattibilità dell'affare.

Ma secondo quanto risulta al quotidiano spagnolo AS, il Barcellona starebbe pensando molto seriamente al centravanti argentino, tanto da essere in prima fila per accaparrarselo, soprattutto dopo il rifiuto di Adeyemi, anch'egli obiettivo di mercato dell'Inter, che andrà via da Salisburgo, ma che preferirebbe provare una nuova esperienza in Bundesliga. Vedremo quale sarà l'epilogo di questi interessamenti e se la società nerazzurra deciderà di affondare il colpo in vista dell'estate soprattutto nel caso in cui dovesse partire Alexis Sanchez, il cui ingaggio pesa molto a bilancio.

Intanto, domenica, l'Inter tornerà in campo in vista dell'impegno di campionato contro il Cagliari a San Siro, in una gara in cui gli uomini di Simone Inzaghi dovranno riscattare la sconfitta in Champions League al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid ed in cui i tre punti dovranno essere d'obbligo per poter continuare a sognare lo scudetto che garantirebbe la seconda stella della storia nerazzurra.