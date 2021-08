Mercato Inter, una squadra di B vuole Eddie Salcedo

Dopo due anni al Verona, in cui è riuscito ad accumulare qualche presenza in Serie A con il suo mentore Ivan Juric, Eddie Salcedo è tornato all'Inter e si è messo agli ordini di Simone Inzaghi, iniziando la preparazione con i suoi compagni di squadra. Il futuro dell'italo-colombiano, però, a dispetto delle recenti parole del suo agente, Beppe Riso, potrebbe essere lontano da Milano.

Infatti, secondo quanto riportato da parte del Corriere dello Sport, una società di Serie B sarebbe molto interessata a prendere il giovane attaccante classe 2001 in prestito. Si tratta della Reggina, che avrebbe mosso dei passi concreti con l'Inter e nei prossimi giorni potrebbe esserci delle novità importanti a tal proposito.

Futuro ancora in prestito e ancora lontano da Milano, dunque, per Eddie Salcedo, che potrebbe fare un passo indietro in termini di categoria, per avere più minutaggio e poter crescere in esperienza nel migliore dei modi. La Reggina ci prova, l'Inter, dopo averlo testato in ritiro, riflette e a breve dovrà prendere una decisione anche per definire le strategie inerenti al reparto avanzato.