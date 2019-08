Mercato Inter: una richiesta a sorpresa “vogliamo Gabigol”

13 gol in 17 partite più diversi assist. Questo lo score niente male di Gabriel Barbosa in questa stagione con la maglia del Flamengo che lo ha avuto in prestito dall’Inter dallo scorso mese di gennaio.

In giornata è arrivata una dichiarazione del numero due del club brasiliano, Marcelo Braz, rilasciata al sito Torcedores. Com: “Abbiamo l’obiettivo di comprare Gabigol, però non ci siamo ancora mossi in questa direzione”.

Dopo averlo acquistato nel 2016 per circa 32 milioni oltre alle commissioni, Gabigol ha oggi un valore a bilancio di circa 12 milioni di euro, cifra sotto la quale l’Inter realizzerebbe una minusvalenza. Anche l’ingaggio pesa non poco, trattandosi di 5 milioni lordi all’ anno. Non sono pochi i tifosi che si augurano che l’Inter possa dare una seconda possibilità al giovane attaccante brasiliano ma è evidente che una cessione a titolo definitivo risulterà l’ipotesi più probabile soprattutto se le operazioni di mercato che l’Inter sta trattando in queste ore dovessero andare a buon fine.