Mercato Inter, una punta a sorpresa! Dalla Spagna arriva una pazza voce

Il mercato dell'Inter non si ferma mai. E, anche tra i media internazionali, il club nerazzurro resta protagonista di voci e indiscrezioni. Una di queste, rilanciata dal sito fichajes.net, è davvero clamorosa. L'Inter è su Gabriel Jesus, stella della nazionale brasiliana e attaccante ora in forza al Manchester City di Pep Guardiola.

Tre i club interessati, stando alla fonte spagnola, a Gabriel Jesus. Il calciatore sembrava destinato a partire viste le insistenti voci che volevano Kane in arrivo alla corte di Guardiola, ma alla fine il brasiliano è rimasto. Tre, appunto, i club che manterrebbero vivo l'interesse nonostante tutto. Oltre ai nerazzurri, anche Bayern Monaco e Juventus.

L'Inter - spiega il sito d'informazione - vuol puntare ad un partner per Lautaro e Correa (senza dimenticare la presenza dell'esperto Dzeko. Clicca qui per tutte le mosse nerazzurre). Il Bayern cerca un vice-Lewandowski per dare un ricambio all'altezza al formidabile centravanti polacco, viceversa la Juventus - incassato l'addio di Ronaldo - potrebbe aver desiderio di rinforzare il proprio attacco con un nome riconoscibile come Gabriel Jesus.

Una corsa in divenire, che potrebbe davvero esplodere nel momento in cui il Manchester City completerà l'aggancio a quella nuova punta, sfumata nell'ultima sessione di calciomercato. Intanto, l'Inter continua ad essere chiacchieratissima sul mercato. E quella di Gabriel Jesus, per quanto particolarmente estrosa, è certamente un'idea molto fascinosa.