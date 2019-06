Mercato Inter: una new entry a sorpresa con l'aiuto di Totti

Alfredo Pedullà, durante “Aspettando Calciomercato” in onda su Sportitalia, ha accennato a quella che potrebbe rivelarsi una nuova frontiera nel mercato nerazzurro. Secondo il giornalista Alessandro Florenzi piace ad Antonio Conte, al momento nessuna trattativa è partita ma il giocatore non si sente più responsabilizzato dalla società giallorossa come in passato. Voci su un possibile passaggio del tuttocampista romano in nerazzurro si erano sparse anche lo scorso anno, poi arrivò il rinnovo contrattuale e tutto finì li.

Impossibile però non evidenziare un particolare emerso proprio in queste ultime ore, dopo l’ormai celeberrima conferenza stampa di Francesco Totti per annunciare le sue dimissioni dalla società capitolina. Nel corso della sua lunga arringa, l’ex capitano giallorosso ha parlato della “romanità” come elemento fondamentale per guidare il processo di rinnovamento anche della squadra. E dopo di lui e dopo l’addio anche di Capitan Futuro De Rossi, tutti si attendevano che questo ruolo simbolico all'interno della squadra spettasse proprio a Florenzi. Invece Totti ha indicato, tra la sorpresa generale, il giovane Pellegrini, bypassando 28enne ex capitano che tutti presumevano essere il più indicato a raccogliere l’eredità. Non è inverosimile dunque pensare che Alessandro Florenzi, scottato anche da questo, possa pensare seriamente di lasciare la Roma in questo mercato, nel qual caso l’Inter dovrebbe essere in pole position per offrirgli un ruolo da leader.