Mercato Inter, una neopromossa si fa avanti per Pinamonti

I nerazzurri ritornano a vincere dopo i precedenti pareggi ottenuti contro Napoli e Spezia, battendo il Verona per 1-0. Per i giocatori dell'Inter si avvicina la conquista dello scudetto ma allo stesso tempo per alcuni invece si allontana la possibilità di rimanere in nerazzurro anche per la prossima stagione.

Stando a quanto riporta BNEWS, Andrea Pinamonti sarebbe prossimo a lasciare l'Inter a fine stagione per approdare al Watford, interessato anche a Young. Il club inglese grazie alla promozione ottenuta in massima serie adesso starebbe cercando di rinforzare la rosa attuale per poter affrontare al meglio la prossima stagione. Secondo le informazioni raccolte dal sito sportivo, l'attaccante nerazzurro potrebbe accettare la corte del Watford, specialmente se verrà ceduto in prestito.