Mercato Inter, una forte concorrente per Maksimovic

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Nikola Maksimovic, attuale difensore del Napoli, andrà via a parametro zero dalla società partenopea, per questo ha destato l'interesse di tante squadre, soprattutto in Serie A.

Si sa già dell'interesse da parte dell'Inter che lo acquisterebbe per sostituire Andrea Ranocchia in difesa, ma i nerazzurri non sono i soli a cercare il calciatore serbo.

Pare, infatti, che anche la Lazio di Claudio Lotito avrebbe contattato l'agente per capire le possibilità di trasferire il difensore a Formello.