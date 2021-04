Mercato Inter, una concorrente si sfila per Maksimovic

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, c'è una concorrente in meno per l'Inter per quanto riguarda l'obiettivo Nikola Maksimovic del Napoli, in scadenza questo giugno.

Infatti, il Betis Siviglia, si sarebbe defilato vista la richiesta del giocatore che chiede 2,8 milioni a stagione, troppi per le casse della società spagnola.

Per l'Inter, dunque, come rivale per arrivare al difensore serbo, rimane la Lazio che sta spingendo molto per averlo a Formello la prossima stagione.