Mercato Inter - Una big torna sull'attaccante: il punto

Mauro Icardi torna in orbita Juventus: il centravanti argentino è in prestito al Psg ma i bianconeri starebbero sondando il terreno per una trattativa alla fine dell'esperienza parigina. Ecco quanto riportato da "Tuttosport":



“Antenne dritte sui grandi bomber, visto che Cristiano Ronaldo ha 34 anni e Gonzalo Higuain – contratto fino al 2021 – a dicembre ne compirà 32. Paratici vivrà da spettatore interessato l’evolversi della trattativa Psg-Inter per Mauro Icardi, che a Parigi si è trasferito in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni.



In caso di mancato matrimonio, un nuovo tentativo bianconero per Maurito è molto più che probabile. I bianconeri monitorano anche Harry Kane (Tottenham) e Gabriel Jesus (City), sui quali dall’Inghilterra filtrano continui mal di pancia“.