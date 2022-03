Mercato Inter, una big inglese si fionda sull'obbiettivo di Marotta

Mercato Inter, Jonathan David si allontana sempre di più.

Il giovane attaccante canadese classe 2000 del Lille, in questa stagione, sta dimostrando a tutti di essere uno dei futuri campioni del calcio europeo e vuole imporsi ad alti livelli facendo il grande salto. Ecco perchè su di lui ci sono gli occhi di tante grandi società e tra queste anche l'Inter che, in vista della prossima stagione, vuole regalare a Simone Inzaghi, una rosa ricca di alternative con un centravanti giovane da poter far crescere insieme ad Edin Dzeko.

Ma, secondo quanto riporta il quotidiano francese Le10Sport, il giovane centravanti sembra allontanarsi sempre di più dall'Inter, visto il pressing di una big inglese. Infatti, il Liverpool di Jurgen Klopp, avrebbe intenzione di fare un tentativo per il giocatore soprattutto perchè, nel reparto avanzato, i Reds corrono il serio rischio di vedere partire il loro totem, Mohamed Salah che ha deciso di voler provare una nuova esperienza professionale. Per i nerazzurri, dunque, la concorrenza si fa imbattibile visto che il Liverpool ha possibilità economiche di gran lunga maggiori.

Ma Beppe Marotta e Piero Ausilio non hanno intenzione di rimanere scoperti ed anzi, come oramai si riporta da giorni, hanno individuato l'attaccante del futuro in Gianluca Scamacca del Sassuolo, che in questa stagione sta facendo molto bene e sta trovando una grande continuità e potrebbe essere lui a sbarcare a Milano questa estate. Suggestioni e trattative sotto traccia: la società vuole farsi trovare pronta e dare tante e valide alternative ad Inzaghi per evitare di finire come questa stagione.