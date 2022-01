Mercato Inter, una big europea soffia Ginter ai nerazzurri

Mercato Inter, Matthias Ginter si avvicina al Bayern Monaco.

Il difensore del Borussia Monchengladbach, come ha già comunicato da qualche settimana al proprio club, andrà via a parametro zero la prossima estate e già tante squadre si sono attivate per cogliere l'occasione e averlo con sè. Tra le squadre interessate ci sarebbe anche l'Inter, che però potrebbe veder sfumare il proprio obiettivo in difesa, visto che, come riportato da Alfredo Pedullà, il Bayern Monaco avrebbe sorpassato i nerazzurri per il tedesco, soprattutto visto che è di oggi la notizia del mancato rinnovo di contratto di Sule che, anch'egli, andrà via a parametro zero.

Inter che, dunque, molto probabilmente dovrà rinunciare al giocatore e che dal canto suo, dovrà trovare altre soluzioni, con il nome di Gleison Bremer che potrebbe fare al caso della rosa di Simone Inzaghi. Ma tanti sono i nomi che hanno inquadrato Beppe Marotta e Piero Ausilio sia in vista di gennaio che per giugno. In estate, oltre a quello del difensore brasiliano, in viale della Liberazione si osservano molto da vicino sia Gianluca Scamacca che Davide Frattesi del Sassuolo.

Ma parlando della più stretta attualità, è di ieri la notizia dell'accelerazione quasi decisiva per quanto concerne l'acquisto dell'esterno sinistra dell'Atalanta, Robin Gosens. Un'operazione che potrebbe chiudersi sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe essere inferiore ai 30 milioni di euro. Anche in attacco si proverà a sostituire l'infortunato Joaquin Correa, e quello più adatta sembra essere inquadrato in quello di Felipe Caicedo, molto apprezzato dal tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, che lo considera un suo fedelissimo dai tempi della Lazio.