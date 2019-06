Mercato Inter: un tweet misterioso della società scatena i tifosi

Come se non bastassero giornali e televisioni a scatenare le fantasie di mercato e le polemiche tra i tifosi, adesso ci si mette pure la società. Un post sul profilo Twitter dell’Inter di poco fa, volutamente sibillino, sta suscitando grande agitazione nel popolo dei tifosi. Poche parole, in inglese “ a little birdie told me…” (un uccellino mi ha detto…).

Se i responsabili della comunicazione nerazzurra volevano mettere agitazione in quella che doveva essere una calma domenica di giugno, rasserenata dal fatto che anche quest’anno le plusvalenze sono piovute nel bilancio societario grazie alla cessione di alcuni Primavera, senza dubbio ci sono riusciti. Si aspetta di capire cosa abbia detto questo uccellino, visto che da domani primo luglio vengono meno i vincoli legati al bilancio che si chiude con la giornata di oggi. Intanto i tifosi sognano…