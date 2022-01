Mercato Inter: un tris di nomi per rinforzare ogni reparto

Mercato Inter: Marotta e Ausilio già al lavoro per giugno.

La società nerazzurra vuole farsi trovare pronta non appena inizierà l'effetto domino: il possibile trasferimento di Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus, coinvolgerebbe a cascata anche l’Inter. Come riporta La Repubblica, la Fiorentina aveva in mente un tentativo per Julian Alvarez (spesso accostato ai nerazzurri) ma su di lui è forte il City. La società viola starebbe quindi pensando a Schick, vecchia conoscenza del nostro campionato, ora al Bayer Leverkusen. Nel frattempo Scamacca pensa all'Inter, più che al club di Italiano, che pure ne avrebbe bisogno.

In vista dell’estate, e per quanto riguarda il centrocampo il nome caldo è sempre quello di Frattesi, anche lui dal Sassuolo, il difensore che sarebbe stato scelto invece è il brasiliano Bremer che però ha molti occhi puntati addosso, si tratta infatti di un profilo seguito da più club contemporaneamente.

Il mercato di giugno dunque sembra già ben delineato, prenotati i due under 21 italiani, c'è attenzione pure sul centrale brasiliano che andrebbe a rinforzare un reparto ben collaudato con Bastoni e Skriniar, senza dimenticare la pista Ginter a parametro zero.