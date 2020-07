Mercato Inter, un triangolo strano con Nike e Milinkovic Savic

Da sempre le operazioni di mercato più rilevanti sono chiuse anche grazie all’intervento economico degli sponsor che assicurano alle parti risorse economiche ingenti e grande visibilità. Come non ricordare il ruolo che Pirelli ebbe nel trasferimento di Ronaldo all’Inter? Il Fenomeno brasiliano divenne l’uomo immagine della grande casa di pneumatici milanese con grande soddisfazione di tutti.

Secondo il sito de “La Verità” la dirigenza nerazzurra sta tentando qualcosa di molto simile in queste ultime settimane. Il matrimonio commerciale con Pirelli è giunto ad una anno dalla scadenza, più che probabile che sulle maglie nerazzurre dal 2021 in poi regni il nome di un nuovo partner, disponibile a versare nelle casse dell’Inter ben più dei 19 milioni di euro assicurati quest’anno dalla azienda capitanata da Marco Tronchetti Provera.

Ma c’è ben altro. Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro riporta che la società sta in qualche modo puntando la pistola alla tempia dello sponsor tecnico Nike. Suning ritiene che i 10 milioni di euro previsti dagli accordi siano ormai troppo sottodimensionati rispetto al valore del brand nerazzurro ed avrebbe già richiesto una revisione contrattuale. Ciò senza attendere la scadenza del 2024, arrivando già da questo esercizio a raddoppiare almeno gli introiti mediante bonus e incentivi. L’Inter sarebbe pronta, ove le condizioni lo richiedessero, anche ad andare verso la rescissione del contratto con la Nike, forte dell’interessamento dimostrato negli ultimi tempi da Adidas che sarebbe disponibile a subentrare a ben altre cifre.

La ragione di questa fretta sarebbe il mercato. L’Inter sarebbe pronta a dare l’assalto al centrocampista “di peso” fisico e tecnico lungamente sognato. L’obbiettivo sarebbe uno solo: Milinkovic Savic. Non è un mistero che Beppe Marotta abbia un debole per il serbo fin dai tempi bianconeri. Il giocatore dal canto suo è in trattativa con la Lazio per un rinnovo contrattuale che potrebbe arrivare, al massimo, intorno ai 4 milioni di euro, mentre l’Inter potrebbe non avere problemi a spingersi fino a 6 più bonus. Il problema vero sarebbe in questo caso non l’ingaggio di Milinkovic Savic ma la trattativa con il Presidente Lotito per il cartellino. Fare affari con il presidente laziale non è mai stato semplice, per questo l’Inter attende di capire se gli sponsor possano in qualche modo “coprire le spalle” per un investimento così ponderoso.