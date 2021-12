Mercato Inter, un terzino potrebbe essere ceduto in Brasile a gennaio

Mercato Inter, Dalbert potrebbe essere ceduto in Brasile a gennaio.

Il terzino brasiliano, dopo una serie di prestiti nelle passate stagione, attualmente è in forza, sempre con la stessa formula, al Cagliari in cui non sta facendo bene, ragion per cui la dirigenza della squadra sarda avrebbe deciso di metterlo alla porta per sostituirlo con un altro calciatore dello stesso ruolo e a tal proposito si spiega la trattativa molto vicina alla conclusione per il giocatore della Roma, Riccardo Calafiori, che arriverebbe nel capoluogo sarda sempre con la formula del prestito secco.

Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, Dalbert potrebbe dunque partire e se così fosse verrebbe interrotto il prestito con l'Inter e il giocatore tornerebbe a Milano. Ma questa eventuale permanenza non dovrebbe durare molto, dal momento che su di lui ci sarebbe già l'interesse di una squadra brasiliana, ovvero il Flamengo che potrebbe intavolare una trattativa. Da capire, eventualmente, quale sarebbe la formula della cessione, con l'Inter che punterebbe, ovviamente, ad un trasferimento a titolo definitivo.

Un giocatore che, in Italia, non ha fatto vedere quello che aveva mostrato in Francia con la maglia del Nizza e non si è rivelato all'altezza in tutte le sue successive esperienze. Adesso, al Cagliari, la situazione non è cambiata e ci potrebbe essere l'ennesimo ribaltone, con l'Inter che, sullo sfondo, resta in attesa di capire l'eventuale destinazione soprattutto perchè il terzino non rientra più da tempo nei piani della dirigenza e di Simone Inzaghi. Vedremo se la società nerazzurra riuscirà ad ottenere una monetizzazione congrua oppure se ci sarà l'ennesimo prestito della carriera del giocatore.