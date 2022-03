Mercato Inter, un ritorno o un pallino? Alla ricerca del vice-Brozovic

Mercato Inter, i nerazzurri sono alla ricerca di un vice-Brozovic.

Il centrocampista croato, anche nel corso di questa stagione, si sta dimostrando essere un perno di vitale importanza per la squadra, tanto che senza di lui, l'Inter, non riesce a carburare e a trovare soluzioni alla partita, perdendo contatto con il campo. Nel corso della scorsa estate, l'esigenza di trovare un uomo che potesse fungere da alter ego del giocatore croato e che potesse concedergli un po' di riposo per preservarlo nei momenti più importanti della stagione nerazzurra.

Ecco perchè, secondo quanto riportato dal quotidiano torinese Tuttosport, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno intenzione di trovare un giocatore in quel ruolo che possa essere funzionale e le strade portano ad una soluzione interna oppure ad un vecchio pallino dei dirigenti. Per quanto riguarda la prima opzione Lucien Agoumè sarebbe il profilo individuato: il centrocampista francese, oggi in prestito al Brest, sta disputando un'ottima stagione in Francia e sta trovando anche una grande continuità in campo.

Il secondo profilo sarebbe stato individuato in Gonzalo Villar, centrocampista oggi in prestito al Getafe dalla Roma e che ritornerà nella capitale a giugno. Mourinho lo considera fuori dai propri piani e non lo vuole a Trigoria, mentre Simone Inzaghi lo considera particolarmente adatto al proprio stile di gioco e potrebbe optare su di lui per il centrocampo. Vedremo se davvero lo spagnolo riuscirà ad arrivare alla Pinetina, oppure se Agoumè riuscirà a fare la scalata dal settore giovanile fino alla prima squadra, ma la dirigenza ha intenzione di puntare su uno dei due.